В Грузии найдено тело 21-летнего азербайджанца

В Марнеульском районе Грузии обнаружено тело 21-летнего Гахрамана Мурадова.

В Марнеульском районе Грузии обнаружено тело 21-летнего Гахрамана Мурадова.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на местный телеканал Pirveli.

Дедушка Г.Мурадова сообщил, что его внук вышел из дома после телефонного звонка, поступившего около трех часов ночи, после чего связь с молодым человеком оборвалась.

По предварительной версии, Г.Мурадов покончил жизнь самоубийством, сбросившись с моста. Родственники парня утверждают, что он был убит.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные действия.