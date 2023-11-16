В Грузии награждена азербайджанская учительница

На мероприятии, посвященном "Дню толерантности" в Грузии, награждена Лейла Бабаева, азербайджанская учительница полной средней школы № 73 в Тбилиси.

В Тбилиси прошло мероприятие, посвященное "Дню толерантности".

Как сообщает грузинское бюро Report, на мероприятии, состоявшемся в здании Тбилисского городского совета, Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундзаде был организован азербайджанский уголок.

В уголке были представлены ковры, национальная одежда, предметы быта из Карабаха, Губы, Борчалы и других регионов.

Основная цель создания уголка - пропаганда богатой культуры и искусства Азербайджана.

В мероприятии приняли участие государственные и правительственные чиновники Грузии, депутаты, представители посольства Азербайджана, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Тбилиси, деятели науки, культуры, представители общественности.

Решением городского муниципалитета Тбилиси за вклад в развитие толерантности в стране были награждены представители национальных меньшинств. Среди награжденных - учительница полной средней школы № 73 в Тбилиси азербайджанка Лейла Бабаева.