В Грузии начато уголовное дело по присвоению госсредств на сумму $870 тыс.

В Грузии начато уголовное преследование в отношении трех человек по обвинению в присвоении крупной суммы государственных средств путем изготовления поддельных налоговых документов на общую сумму 2,3 млн лари (около 870 тыс. долларов).

В Грузии начато уголовное преследование в отношении трех человек по обвинению в присвоении крупной суммы государственных средств путем изготовления поддельных налоговых документов на общую сумму 2,3 млн лари (около 870 тыс. долларов).

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Следственную службу Минфина Грузии.

Следствие установило, что обвиняемые по предварительному сговору с целью получения незаконной материальной выгоды от имени управляемых им компаний выписали фальшивые счета-фактуры НДС, якобы за выполнение строительных и ремонтных работ. Им удалось создать фальшивый актив НДС на сумму в 357 791 лари (более 130 тыс. долларов). Часть этой суммы - 164 375 лари (более 60 тыс. долларов) - была использована для уменьшения текущих налоговых обязательств, а оставшаяся сумма - 193 416 лари (около 70 тыс. долларов) - была возвращена из государственного бюджета.

На данном этапе принимаются соответствующие меры по возмещению ущерба, причиненного госбюджету.

Расследование ведется по статьям УК Грузии "Мошенничество", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", "Причинение имущественного ущерба путем обмана" и "Лжепредпринимательство".

Обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от шести до девяти лет.