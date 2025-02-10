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В Грузии расследуют факты содействия иностранным организациям для нанесения ущерба государству

В Грузии расследуют факты содействия иностранным организациям для нанесения ущерба государству В следственном отделе Генеральной прокуратуры Грузии начато расследование фактов попытки саботажа и содействия враждебной деятельности иностранных организаций и организаций под иностранным контролем с целью нанесения ущерба государственным интересам стран
В регионе
10 февраля 2025 г. 13:38
В Грузии расследуют факты содействия иностранным организациям для нанесения ущерба государству

В следственном отделе Генеральной прокуратуры Грузии начато расследование фактов попытки саботажа и содействия враждебной деятельности иностранных организаций и организаций под иностранным контролем с целью нанесения ущерба государственным интересам страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом проинформировала Генеральная прокуратура.

Отмечается, что расследование ведется сразу по трем статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Расследование уголовного дела основано на обращении представителей общественного движения "Единая нейтральная Грузия" в Генпрокуратуру.

В обращении отмечается, что в последнее время наблюдается активизация действий внутренних и внешних акторов, направленная против грузинского государства и создающая угрозу конституционному строю и основам безопасности страны.

"К расследованию, наряду со следственным отделом Генпрокуратуры, подключились Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии. Проводятся работы для осуществления эффективных мер и проведения всестороннего, полного и объективного расследования", - говорится в сообщении.

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