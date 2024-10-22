В Грузии началось строительство первого глубоководного порта Анаклия

Началось строительство проекта стратегического значения для Грузии – глубоководного порта в городе Анаклия.

Началось строительство проекта стратегического значения для Грузии – глубоководного порта в городе Анаклия.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на церемонии открытия.

"Сегодня мы отмечаем начало строительства глубоководного порта Анаклия, проекта величайшего стратегического значения для нашей страны. Бельгийская компания Jan De Nul, победитель тендера на проектирование и строительство морской инфраструктуры порта, согласно плану, уже 16 сентября приступила к работам. Глубоководный порт Анаклия ... сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры страны, а также в направлении улучшения инфраструктуры и повышения конкурентоспособности Среднего коридора, соединяющего транспортные системы Европы и Азии", - заявил премьер.

По его словам, на первом этапе запланировано углубление акватории морского порта, и в результате интенсивных работ есть уже значительный прогресс.

"Что касается процесса отбора частного партнера для проекта порта, то на данном этапе детали поданного предложения уточняются с китайско-сингапурским консорциумом, после чего в ближайшее время будут подписаны соглашение о партнерстве и концессионное соглашение", - сказал Кобахидзе.

По его словам, на первом этапе проекта на строительных и логистических работах будут трудоустроены до 500 человек. Пропускная способность порта, как отметил премьер, по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 млн долларов.

"Через 10 лет Грузию никто не узнает. Когда я смотрю на фундаментальные вопросы, подход и дух того, как вы заботитесь об экономике, я уверен, что Грузию ждет еще один золотой век", – сказал директор бельгийской компании по строительству морской инфраструктуры Jan De Nul Ян Питер де Нул на церемонии открытия.