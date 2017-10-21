 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии начались выборы в местные органы управления

    Среди кандидатов есть и азербайджанцы

    Тбилиси. 21 октября. REPORT.AZ/  В 08:00  в Грузии открылись избирательные участки для голосования в местные органы управления. Как сообщает Report, на всей территории страны открыто более 3644 тысячи избирательных участков.

    Глава ЦИК Грузии Тамар Жвания сообщила, что сегодня избиратели выберут  64 мэров городов и районов, а также  2 058 депутатов для 64 советов. 

    На пост мэра Тбилиси претендуют 13 кандидатов, а в остальных 63 городах и муниципалитетах на пост мэра претендуют 369 кандидатов. 

    В выборах примут участие представители 22 партий, 5 избирательных блоков и одной инициативной группы.

    За процессом выборов будут следить 75 тысяч 611 наблюдателей от партий, а также от местных и международных организаций.

    Освещать процесс планируют 4820 журналистов.

    Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 миллиона 440 тысяч 123 гражданина Грузии в возрасте от 18 лет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi