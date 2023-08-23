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В Грузии начались учения НАТО

В Грузии начались учения НАТО Многонациональные учения Agile Spirit-2023 ("Проворный дух-2023") начались в Грузии с воздушно-десантного компонента.
В регионе
23 августа 2023 г. 16:34
В Грузии начались учения НАТО

Многонациональные учения Agile Spirit-2023 ("Проворный дух-2023") начались в Грузии с воздушно-десантного компонента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.

"Грузия уже в 11-й раз принимает учения Agile Spirit-2023. Первый показательный компонент учений состоялся на территории военного аэродрома Вазиани", - говорится в сообщении.

Личный состав 173-й десантной бригады Европейского командования США осуществил высадку на территории аэродрома. Военные США десантировались из американского многоцелевого военно-транспортного самолета C-17, добавили в Минобороны.

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