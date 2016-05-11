​В Грузии начались военные учения НАТО "Достойный партнер – 2016"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Учения НАТО "Достойный партнер – 2016" (Noble Partner – 2016) с участием 1300 грузинских, американских и британских военных начались сегодня на военной базе Вазиани близ Тбилиси, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Достойный партнер" — это специальная программа учений по полевой подготовке в условиях ведения боевого огня для поддержки участия Грузии в силах быстрого реагирования НАТО.

Официальная церемония открытия учений прошла на военном аэродроме Вазиани. Военный оркестр Национальной гвардии исполнил гимны США, Великобритании и Грузии. Затем военнослужащие и гости почтили минутой молчания память солдат, погибших в боевых действиях и в международных миссиях.

Наблюдать за учениями "Достойный партнер" будут студенты грузинских вузов — в этом году минобороны впервые пригласило всех желающих студентов посетить базу Вазиани в качестве зрителей.

После церемонии открытия 120 американских военных на военных самолетах типа C-130 осуществят показательную воздушно-десантную операцию. После высадки парашютного десанта, подразделение, в состав которой входят грузинские, американские и британские военные, осуществят атаку на условный объект.

С военного самолета C-130 будет проведено парашютное десантирование бронированной военной машины и 105 миллиметровой гаубицы. После приземления техники и вооружения гаубица будет приведена в боевую готовность и осуществлена стрельба. Учения завершатся смотром американской военной техники.

Впервые в учениях на территории Грузии принимают участие восемь американских танков типа M1A2 Abrams. Кроме того, задействованы семь американских боевых машин пехоты Bradley. Грузинские военные будут участвовать в учебной операции на танках T-72 и боевых машинах пехоты БМП-2.