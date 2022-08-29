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В Грузии начались совместные с США военные учения

В Грузии начались совместные с США военные учения В Грузии сегодня стартовали совместные с США многонациональные военные учения Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022"), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
В регионе
29 августа 2022 г. 17:50

В Грузии сегодня стартовали совместные с США многонациональные военные учения Noble Partner 2022 ("Достойный партнер 2022"), сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Целью учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, США, региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и безопасной среды в регионе Черного моря", - говорится в сообщении грузинского Минобороны.

Отмечается, что в учениях примут участие более 2 400 военнослужащих Грузии, США, Японии, Швеции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Венгрии, Литвы, Азербайджана, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Польши.

Церемония открытия учений состоялась на территории военной базы в Вазиани в окрестностях Тбилиси.

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