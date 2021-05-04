О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии началась вакцинация китайской вакциной

В Грузии началась вакцинация китайской вакциной В Грузии проходит вакцинация китайской вакциной Sinopharm
В регионе
4 мая 2021 г. 10:24
В Грузии началась вакцинация китайской вакциной
0 : 00
0 : 00

В Грузии проходит вакцинация китайской вакциной Sinopharm.

Как сообщает грузинское бюро Report, с сегодняшнего дня вакцинация будет проводиться в 33 медицинских учреждениях, а с завтрашнего дня сюда прибавятся еще 44 учреждения.

Первая вакцина была сделана главному эпидемиологу, руководителю Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амирану Гамкрелидзе.

В вакцинации смогут участвовать лица старше 18 лет. С 27 апреля по сегодняшний день на вакцинацию препаратом Sinopharm зарегистрированы 17 613 граждан.

В Грузии для вакцинации, которая началась с 15 марта, используются также вакцины Pfizer и AstraZeneca. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 45 тыс. человек. Соседняя страна в прошлом месяце получила из Китая 100 тыс. доз препарата Sinopharm и 100 тыс. доз препарата Sinovac.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia starts vaccination with Sinopharm
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Çin peyvəndi ilə vaksinasiyaya başlanılıb

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
Ильхам Алиев послу Турции: Добро пожаловать в Азербайджан – на вашу Родину!
3 мая 2021 г. 19:18
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Турции - ДОПОЛНЕНО
3 мая 2021 г. 11:44
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Лейла Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
2 мая 2021 г. 16:58
В Иране на химзаводе произошел пожар
ВидеоВ Иране на химзаводе произошел пожар
2 мая 2021 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
Президент Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Азада Рагимова
1 мая 2021 г. 20:55
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину с праздником Пасхи
1 мая 2021 г. 11:11
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
30 апреля 2021 г. 01:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi