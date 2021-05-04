В Грузии началась вакцинация китайской вакциной

В Грузии проходит вакцинация китайской вакциной Sinopharm

В Грузии проходит вакцинация китайской вакциной Sinopharm.

Как сообщает грузинское бюро Report, с сегодняшнего дня вакцинация будет проводиться в 33 медицинских учреждениях, а с завтрашнего дня сюда прибавятся еще 44 учреждения.

Первая вакцина была сделана главному эпидемиологу, руководителю Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амирану Гамкрелидзе.

В вакцинации смогут участвовать лица старше 18 лет. С 27 апреля по сегодняшний день на вакцинацию препаратом Sinopharm зарегистрированы 17 613 граждан.

В Грузии для вакцинации, которая началась с 15 марта, используются также вакцины Pfizer и AstraZeneca. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 45 тыс. человек. Соседняя страна в прошлом месяце получила из Китая 100 тыс. доз препарата Sinopharm и 100 тыс. доз препарата Sinovac.