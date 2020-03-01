​В Грузии началась реставрация памятника Нариманову – ФОТО

В Марнеульском районе Грузии началась реставрация памятника выдающемуся государственному деятелю и писателю Азербайджана Нариману Нариманову.

Как сообщает грузинское бюро Report, старые мраморные плиты на постаменте памятника заменены на новые.

Реставрация памятника происходит по инициативе руководства Марнеульского района. В этом году намечается ремонт парка, в котором находится памятник.

Напомним, что воздвигнутый в начале 1980-х гг. памятник с сентября прошлого года находился в аварийном состоянии. Жители Марнеули были обеспокоены таким состоянием памятника.

Отметим, что в этом году исполняется 150 лет со дня рождения Н.Нариманова. Нариманов несколько лет работал преподавателем и врачом в селе Гызылгаджилы Марнеульского района.