​В Грузии началась новая волна протеста

В Грузии возобновилась акция протеста у здания парламента в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, у здания парламента собралась немногочисленная толпа протестующих. Вокруг здания дежурят бригады скорой помощи и полицейские.

Они требуют освободить всех задержанных во время прошлых демонстраций. Также манифестанты снова потребовали отставку главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Для выполнения требований дано время до конца дня.

Участники акции выразили протест в связи с появлением на митинге оппозиционеров Гиги Углавы, Гиги Бокерия, Заала Удумашвили, Цохне Майсурадзе. По их словам, политикам нет места на акции.