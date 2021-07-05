В Грузии началась массовая вакцинация

С сегодняшнего дня в Грузии стартует процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

С сегодняшнего дня в Грузии стартует процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, к процессу привлечены около 350 медицинских бригад.

В течение дня планируется вакцинация от 20 до 30 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета к концу года планируется вакцинация 60% совершеннолетнего населения.

Соседняя страна заготовила 2 июля миллион доз вакцин Sinopharm и Sinovac, которые будут применяться при массовой вакцинации. В процессе также будут применяться подаренные Австрией и завезенные минувшей ночью в Тбилиси 5 тыс. доз вакцины AstraZeneca.