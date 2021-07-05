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В Грузии началась массовая вакцинация

В Грузии началась массовая вакцинация С сегодняшнего дня в Грузии стартует процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.
В регионе
5 июля 2021 г. 10:06
В Грузии началась массовая вакцинация

С сегодняшнего дня в Грузии стартует процесс массовой вакцинации населения от коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, к процессу привлечены около 350 медицинских бригад.

В течение дня планируется вакцинация от 20 до 30 тыс. человек. Для формирования коллективного иммунитета к концу года планируется вакцинация 60% совершеннолетнего населения.

Соседняя страна заготовила 2 июля миллион доз вакцин Sinopharm и Sinovac, которые будут применяться при массовой вакцинации. В процессе также будут применяться подаренные Австрией и завезенные минувшей ночью в Тбилиси 5 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda kütləvi vaksinasiyaya başlanılıb

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