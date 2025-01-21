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В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе

В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе Грузия стремится к восстановлению качественных отношений с США и планирует начать стратегическое партнерство с чистого листа.
В регионе
21 января 2025 г. 10:55
В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе

Грузия стремится к восстановлению качественных отношений с США и планирует начать стратегическое партнерство с чистого листа.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он выразил надежду на победу вступившего в должность президента Дональда Трампа в борьбе с так называемым "глубинным государством" в США, подчеркнув, что это может способствовать укреплению мира в мире и регионе, а также распространению правильных и здоровых ценностей.

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в свою очередь раскритиковал администрацию экс-президента Джо Байдена, назвав ее "самой вредной" как для США, так и для Грузии. Он отметил, что победа Трампа облегчит восстановление сотрудничества Грузии с ее международными партнерами.

Первый заместитель председателя комитета по правовым вопросам парламента Грузии Торнике Чеишвили выразил оптимизм относительно нового этапа мировой политики, который, по его мнению, начнется при президентстве Трампа и приведет к укреплению мира.

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Версия на азербайджанском языке "Gürcü Arzusu": Bayden administrasiyası həm ABŞ, həm də Gürcüstan üçün zərərli idi

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