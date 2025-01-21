В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе

Грузия стремится к восстановлению качественных отношений с США и планирует начать стратегическое партнерство с чистого листа.

Грузия стремится к восстановлению качественных отношений с США и планирует начать стратегическое партнерство с чистого листа.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он выразил надежду на победу вступившего в должность президента Дональда Трампа в борьбе с так называемым "глубинным государством" в США, подчеркнув, что это может способствовать укреплению мира в мире и регионе, а также распространению правильных и здоровых ценностей.

Председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в свою очередь раскритиковал администрацию экс-президента Джо Байдена, назвав ее "самой вредной" как для США, так и для Грузии. Он отметил, что победа Трампа облегчит восстановление сотрудничества Грузии с ее международными партнерами.

Первый заместитель председателя комитета по правовым вопросам парламента Грузии Торнике Чеишвили выразил оптимизм относительно нового этапа мировой политики, который, по его мнению, начнется при президентстве Трампа и приведет к укреплению мира.