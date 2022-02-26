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В Грузии на локомотивах вывесили постеры с призывом "Справедливость для Ходжалы"

В Грузии на локомотивах вывесили постеры с призывом "Справедливость для Ходжалы" В рамках международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы" по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида на локомотивах, принадлежащих грузинскому филиалу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", курсирующих по участку железной дороги Мараб
В регионе
26 февраля 2022 г. 15:33
В Грузии на локомотивах вывесили постеры с призывом Справедливость для Ходжалы

В рамках международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы" по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида на локомотивах, принадлежащих грузинскому филиалу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", курсирующих по участку железной дороги Марабда-Карцахи в Грузии, были вывешены постеры с призывом "Справедливость для Ходжалы", изображением памятника "Крик матери" в Баку и фактами о трагедии.

В рамках кампании память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания и протяжными гудками локомотивов.

Кроме того, была организована благотворительная акция.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda lokomotivlərin üzərində “Xocalıya ədalət” çağırışı edilib

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