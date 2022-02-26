В Грузии на локомотивах вывесили постеры с призывом "Справедливость для Ходжалы"

В рамках международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы" по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида на локомотивах, принадлежащих грузинскому филиалу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", курсирующих по участку железной дороги Мараб

В рамках международной агитационной кампании "Справедливость для Ходжалы" по случаю 30-й годовщины Ходжалинского геноцида на локомотивах, принадлежащих грузинскому филиалу ЗАО "Азербайджанские железные дороги", курсирующих по участку железной дороги Марабда-Карцахи в Грузии, были вывешены постеры с призывом "Справедливость для Ходжалы", изображением памятника "Крик матери" в Баку и фактами о трагедии.

В рамках кампании память жертв Ходжалинского геноцида была почтена минутой молчания и протяжными гудками локомотивов.

Кроме того, была организована благотворительная акция.