​В Грузии может подорожать электроэнергия

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Национальная комиссия по энергетике может удовлетворить заявку еще одной электрораспределительной компании — "Теласи", и поднять тариф на электроэнергию в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом журналистам сообщил министр энергетики Каха Каладзе.

В регионах Грузии с 1 августа тариф на электроэнергию в среднем вырастет более чем на 22%. Это касается абонентов компании Energo-Pro Georgia, которая покрывает 70% территории страны.

"Регулирующая комиссия подсчитает тариф "Теласи". Мы предполагаем, что повышение тарифа произойдет аналогично, поскольку закупаемая электроэнергия - одна для всех", - сказал Каладзе до начала встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в четверг.

В связи с этим Грузия должна достичь энергонезависимости. Необходимо в ближайшее время освоить водные ресурсы, построить ГЭС и ветряные электростанции, добавил Каладзе.

Решение о повышении тарифа на электроэнергию в регионах Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению Грузии приняла в четверг.