В Грузии могут запретить ношение масок на улице

В Грузии могут запретить ношение масок на улице.

В Грузии могут запретить ношение масок на улице.

Как передает местное бюро Report , об этом заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, поводом стало нападение неизвестных на журналистов оппозиционного телеканала Pirveli TV.

"Это дело одного-двух дней. Я лично буду инициатором запрета на ношение масок на улице. Вы видите, сколько проблем создается во время митингов: кидают камни в полицию, а мы не можем понять, кто это. Либо найдешь этого человека, либо нет. Сейчас кто-то напал на журналиста, и мы его либо найдем, либо нет. Я уверен, что мои коллеги, представители большинства, поддержат запрет", – сказал он телеканалу Imedi.