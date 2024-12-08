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В Грузии могут запретить ношение масок на улице

В Грузии могут запретить ношение масок на улице В Грузии могут запретить ношение масок на улице.
В регионе
8 декабря 2024 г. 09:09
В Грузии могут запретить ношение масок на улице

В Грузии могут запретить ношение масок на улице.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

По его словам, поводом стало нападение неизвестных на журналистов оппозиционного телеканала Pirveli TV.

"Это дело одного-двух дней. Я лично буду инициатором запрета на ношение масок на улице. Вы видите, сколько проблем создается во время митингов: кидают камни в полицию, а мы не можем понять, кто это. Либо найдешь этого человека, либо нет. Сейчас кто-то напал на журналиста, и мы его либо найдем, либо нет. Я уверен, что мои коллеги, представители большинства, поддержат запрет", – сказал он телеканалу Imedi.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda küçədə maska taxmaq qadağan edilə bilər

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