В Грузии оппозиционеры заперли двери офисов депутатов от правящей партии

Депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия" и общественные активисты начали запирать офисы мажоритарных депутатов от правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, к акции также подключились члены оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Перед офисами нескольких депутатов между оппозиционерами и полицией произошло столкновение. Протестующим удалось запереть двери офисов некоторых депутатов.

Отметим, что протесты в соседней стране начались с 14 ноября. Причина связана с не принятием в парламенте закона, предусматривающего переход к пропорциональной избирательной системе.