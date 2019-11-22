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В Грузии оппозиционеры заперли двери офисов депутатов от правящей партии

В Грузии митингующие заперли двери офисов депутатов от правящей партии

Депутаты от оппозиционной партии "Европейская Грузия" и общественные активисты начали запирать офисы мажоритарных депутатов от правящей партии "Грузинская мечта".

Как сообщает грузинское бюро Report, к акции также подключились члены оппозиционной партии "Единое национальное движение". 

Перед офисами нескольких депутатов между оппозиционерами и полицией произошло столкновение. Протестующим удалось запереть двери офисов некоторых депутатов.

Отметим, что протесты в соседней стране начались с 14 ноября. Причина связана с не принятием в парламенте закона, предусматривающего переход к пропорциональной избирательной системе. 

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