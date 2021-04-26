В Грузии министры привьются от коронавируса

Правительство и члены парламента Грузии будут вакцинированы против коронавируса.

Правительство и члены парламента Грузии будут вакцинированы против коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе.

Он сказал, что это связано с присоединением Грузии к Всемирной неделе иммунизации.

Г.Гибрадзе подчеркнул, что государственным чиновникам вакцина будет введена с этой недели.

В Грузии коронавирусом заразились глава правительства, несколько министров и около 20 депутатов. Некоторые депутаты уже прошли публичную вакцинацию.