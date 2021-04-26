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В Грузии министры привьются от коронавируса

В Грузии министры привьются от коронавируса Правительство и члены парламента Грузии будут вакцинированы против коронавируса.
В регионе
26 апреля 2021 г. 17:31
В Грузии министры привьются от коронавируса
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Правительство и члены парламента Грузии будут вакцинированы против коронавируса.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил начальник оперативного штаба Межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе.

Он сказал, что это связано с присоединением Грузии к Всемирной неделе иммунизации.

Г.Гибрадзе подчеркнул, что государственным чиновникам вакцина будет введена с этой недели.

В Грузии коронавирусом заразились глава правительства, несколько министров и около 20 депутатов. Некоторые депутаты уже прошли публичную вакцинацию.

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Версия на английском языке Ministers to be vaccinated in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda nazirlər peyvənd olunacaq

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