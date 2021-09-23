О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии между председателями правящей и оппозиционной партий произошла потасовка

В Грузии между председателями правящей и оппозиционной партий произошла потасовка Между председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и председателем оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Никой Мелиа произошла потасовка.
В регионе
23 сентября 2021 г. 15:58
В Грузии между председателями правящей и оппозиционной партий произошла потасовка

Между председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и председателем оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Никой Мелиа произошла потасовка.

Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел перед офисом Европейского союза в Тбилиси.

Политики перешли к взаимным оскорблениям, после чего И.Кобахидзе обвинил оппозиционера в провокации и назвал хулиганом.

Отметим, что председатель "Грузинской мечты" встречался в офисе ЕС с послами европейских стран в Грузии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Georgian ruling, opposition party leaders scuffle outside EU office
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın hakim və müxalifət partiyalarının sədrləri arasında dava olub

Другие новости из категории

В России разрабатывают новый закон о миграции
В России разрабатывают новый закон о миграции
23 сентября 2021 г. 14:35
Президент Туркменистана направил видеообращение участникам 76-й сессии ГА ООН
Президент Туркменистана направил видеообращение участникам 76-й сессии ГА ООН
23 сентября 2021 г. 14:20
Главы дипведомств США и стран Центральной Азии провели встречу
Главы дипведомств США и стран Центральной Азии провели встречу
23 сентября 2021 г. 14:10
Все находившиеся на борту разбившегося в России самолета Ан-26 погибли
Все находившиеся на борту разбившегося в России самолета Ан-26 погибли
23 сентября 2021 г. 13:13
В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества
В Екатеринбурге задержали 15 членов террористического сообщества
23 сентября 2021 г. 11:55
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 47 человек
В Грузии за сутки от COVID-19 умерли 47 человек
23 сентября 2021 г. 10:53
СМИ: Армения несерьезно относится к ООН
СМИ: Армения несерьезно относится к ООН
23 сентября 2021 г. 07:18
В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
В России нашли обломки пропавшего самолета Ан-26
23 сентября 2021 г. 06:51
Россия возобновляет с октября авиасообщение с пятью странами
Россия возобновляет с октября авиасообщение с пятью странами
23 сентября 2021 г. 06:47
Эрдоган завершил визит в США
ФотоЭрдоган завершил визит в США
23 сентября 2021 г. 04:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi