В Грузии между председателями правящей и оппозиционной партий произошла потасовка

Между председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и председателем оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Никой Мелиа произошла потасовка.
Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел перед офисом Европейского союза в Тбилиси.
Политики перешли к взаимным оскорблениям, после чего И.Кобахидзе обвинил оппозиционера в провокации и назвал хулиганом.
Отметим, что председатель "Грузинской мечты" встречался в офисе ЕС с послами европейских стран в Грузии.