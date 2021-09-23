В Грузии между председателями правящей и оппозиционной партий произошла потасовка

Между председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и председателем оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Никой Мелиа произошла потасовка.

Между председателем правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе и председателем оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Никой Мелиа произошла потасовка.

Как передает грузинское бюро Report, инцидент произошел перед офисом Европейского союза в Тбилиси.

Политики перешли к взаимным оскорблениям, после чего И.Кобахидзе обвинил оппозиционера в провокации и назвал хулиганом.

Отметим, что председатель "Грузинской мечты" встречался в офисе ЕС с послами европейских стран в Грузии.