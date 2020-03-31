В Грузии между армянскими депутатами произошла перестрелка

Депутат грузинского парламента Энзель Микоян выступил с заявлением об угрозах в свой адрес.

Как сообщает грузинское бюро Report, в этом он обвинил бывшего депутата парламента Грузии, члена муниципалитета в Ахалкалаки Самвела Петросяна.

По словам Э.Микояна, 26 марта С.Петросян грозился убить его огнестрельным оружием.

В заявлении говорится, что С.Петросян трижды выстрелил в сторону Микояна и при многочисленных свидетелях грозился убить его.

"В случае несвоевременного вмешательства патрульной полиции, все закончилось бы трагично", - сказал он.

Э.Микоян отметил, что он сделал два предупредительных выстрела.

Депутат заявил, что надеется на скорейшее наказание преступника.