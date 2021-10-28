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В Грузии мэр-азербайджанец приступил к исполнению обязанностей

В Грузии мэр-азербайджанец приступил к исполнению обязанностей Мэр Марнеульского района Грузии Кянан Омаров приступил к исполнению обязанностей.
В регионе
28 октября 2021 г. 17:41
В Грузии мэр-азербайджанец приступил к исполнению обязанностей

Мэр Марнеульского района Грузии Кянан Омаров приступил к исполнению обязанностей.

Как передает грузинское бюро Report, информацию распространила правящая партия "Грузинская мечта".

Сообщается, что на прошедших 2 октября выборах в органы местного самоуправления 44 кандидата от партии "Грузинская мечта" были избраны мэрами и с 27 октября приступили к исполнению своих обязанностей.

К.Омаров был избран мэром, набрав 68,12% голосов. Он с 2016 года руководил Тбилисским образовательным ресурс-центром, а с января текущего года являлся заместителем мэра.

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Версия на английском языке Azerbaijani mayor takes office in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın azərbaycanlı meri vəzifəsinin icrasına başlayıb

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