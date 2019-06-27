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В Грузии лишенный мандата депутат может быть арестован на срок до 9 лет

В Грузии лишенный мандата депутат может быть арестован

В Тбилисском городском суде состоялось слушание по делу Ники Мелия, члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), который накануне был лишен депутатского мандата.

Как сообщает грузинское бюро Report, Генеральная прокуратура Грузии обратилась в суд с просьбой о предварительном аресте Н.Мелия.

Наряду с членами партии ЕНД в заседании принимают участие члены партии Европейская Грузия, родственники и друзья Н.Мелия.

Бывший депутат обвиняется в организации, управлении и участии в массовых беспорядках в Тбилиси 20-21 июня. В случае доказательства вины, депутату грозит от 6 до 9 лет тюрьмы.

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