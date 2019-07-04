В Грузии лидеры оппозиции отказались давать показания следствию

В Грузии лидеры оппозиционных партий Гиги Угулава, Гия Барамидзе и Иракли Окруашвили были вызваны на допрос в Министерство внутренних дел.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило МВД Грузии.

Было отмечено, что все трое отказались прийти на допрос. МВД обратилось в суд с тем, чтобы вышеназванные лица были допрошены на судебном процессе.

Оппозиционеров вызвали на допрос в связи со следствием по делу об организации массового насилия в ходе акций протеста в Тбилиси 20 и 21 июня.