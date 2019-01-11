В Грузии лекарство против "свиного гриппа" будет выдаваться гражданам бесплатно

Тбилиси. 11 января. REPORT.AZ/ В Грузии населению будет бесплатно выдаваться лекарственный препарат "Tamiflu" против вируса А (H1N1, "свиной грипп").

Как сообщает местное бюро Report, с подобной инициативой выступило правительство и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Согласно инициативе, с 12 января лекарственный препарат будет бесплатно выдаваться не только лицам из группы риска, но и всем гражданам.

Наряду с центрами общественного здоровья Грузии, в раздаче лекарств будут также участвовать круглосуточные поликлиники. Врачи будут вправе выдавать лекарства лишь после подтверждения диагноза пациента.

Кроме того, министерство вынужденных переселенцев, здравоохранения и социальной защиты Грузии приобретет закупленные аптеками для продажи запасы лекарственного препарата "Tamiflu" по цене реализации.

До сих пор лекарственный препарат "Tamiflu" по назначению врача выдавался только лицам из группы риска, социально незащищенным, пенсионерам, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

Напомним, что до сих пор от "свиного гриппа" в Грузии скончались 14 человек.