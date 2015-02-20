В Грузии курс доллара достиг 11-летнего максимума

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Грузинская национальная валюта лари упала до отметки 2,1472 в отношении к доллару США, что является самым низким показателем после января 2004 года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, с начала ноября прошлого года лари потерял 22,4% своей стоимости в отношении к доллару США и 10,9% в отношении к евро.

Национальный банк Грузии заявил, что в четверг на валютном аукционе банк продал 40 млн. долларов США – в этом году это уже вторая интервенция после того, как столько же долларов США НБГ продал и 11 февраля и в то же время повысил свою учетную ставку на 50 базисных пунктов до 4,5%. Тогда такой шаг незначительно помог приостановлению обесценивания грузинской валюты, но на короткое время, так как лари потом вновь продолжил падение.