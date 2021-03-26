В Грузии коронавирусом заразились еще 419 человек

За минувшие сутки в Грузии подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусом, 307 человек выписаны после выздоровления, 6 пациентов скончались.

За минувшие сутки в Грузии подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусом, 307 человек выписаны после выздоровления, 6 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На текущий момент число инфицированных COVID-19 в соседней стране составляет 279 446, число выздоровевших - 271 585, а число умерших - 3 738.

В карантинном режиме содержится 271 человек, под стационарным контролем - 1 563 человека. За последние сутки был проведен 29 341 тест на выявление новых случаев заражения.