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В Грузии коронавирусом заразились еще 419 человек

В Грузии коронавирусом заразились еще 419 человек За минувшие сутки в Грузии подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусом, 307 человек выписаны после выздоровления, 6 пациентов скончались.
В регионе
26 марта 2021 г. 11:08
В Грузии коронавирусом заразились еще 419 человек

За минувшие сутки в Грузии подтверждено 419 новых случаев заражения коронавирусом, 307 человек выписаны после выздоровления, 6 пациентов скончались.

Об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На текущий момент число инфицированных COVID-19 в соседней стране составляет 279 446, число выздоровевших - 271 585, а число умерших - 3 738.

В карантинном режиме содержится 271 человек, под стационарным контролем - 1 563 человека. За последние сутки был проведен 29 341 тест на выявление новых случаев заражения.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 419 nəfər koronavirusa yoluxub, 6 nəfər ölüb

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