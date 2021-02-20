О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии коронавирусом заразились еще 396 человек, 19 пациентов умерли

В Грузии коронавирусом заразились еще 396 человек, 19 пациентов умерли В настоящее время в карантинном режиме находится 281 человек, на стационарном контроле - 1 769 человек
В регионе
20 февраля 2021 г. 11:13
В Грузии коронавирусом заразились еще 396 человек, 19 пациентов умерли

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусом, 469 человек вылечились, 19 пациентов скончались.

Как передает Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 268 097 человек. Из них 261 066 выздоровели, 3 425 скончались.

В настоящее время в карантинном режиме находится 281 человек, на стационарном контроле - 1 769 человек. 228 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 396 nəfər koronavirusa yoluxub, 19 pasiyent ölüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Турецкие моряки отравились в Керченском заливе, есть погибший
Турецкие моряки отравились в Керченском заливе, есть погибший
20 февраля 2021 г. 07:46
В Турции арестован один из главарей ПКК
В Турции арестован один из главарей ПКК
20 февраля 2021 г. 06:21
На российской фабрике произошло обрушение, есть погибший и пострадавшие
ВидеоНа российской фабрике произошло обрушение, есть погибший и пострадавшие
20 февраля 2021 г. 05:37
В Ереване произошли задержания
В Ереване произошли задержания
20 февраля 2021 г. 01:00
Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс
Грузия углубит сотрудничество для развития Баку-Тбилиси-Карс
19 февраля 2021 г. 22:09
В составе нового правительства Грузии представлены два новых министра
В составе нового правительства Грузии представлены два новых министра
19 февраля 2021 г. 19:09
На пост министра обороны Грузии представлен замглавы ведомства
На пост министра обороны Грузии представлен замглавы ведомства
19 февраля 2021 г. 18:45
Столкновение между полицией и оппозиционерами в Тбилиси, есть задержанные
Столкновение между полицией и оппозиционерами в Тбилиси, есть задержанные
19 февраля 2021 г. 17:17
В Армении задержан полицейский, торговавший оружием из Карабаха
В Армении задержан полицейский, торговавший оружием из Карабаха
19 февраля 2021 г. 17:02
Полиция Еревана задержала мужчин за кражи с кладбища
Полиция Еревана задержала мужчин за кражи с кладбища
19 февраля 2021 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi