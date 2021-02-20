В Грузии коронавирусом заразились еще 396 человек, 19 пациентов умерли

В настоящее время в карантинном режиме находится 281 человек, на стационарном контроле - 1 769 человек

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 396 новых случаев заражения коронавирусом, 469 человек вылечились, 19 пациентов скончались.

Как передает Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся COVID-19 в соседней стране достигло 268 097 человек. Из них 261 066 выздоровели, 3 425 скончались.

В настоящее время в карантинном режиме находится 281 человек, на стационарном контроле - 1 769 человек. 228 человек находятся под медицинским наблюдением в специальных отелях.