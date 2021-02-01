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В Грузии коронавирусом заразились еще 240 человек

В Грузии коронавирусом заразились еще 240 человек С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразился 258 351 человек
В регионе
1 февраля 2021 г. 11:03
В Грузии коронавирусом заразились еще 240 человек
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За последние сутки в Грузии подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, 681 человек вылечился, 16 пациентов скончались.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

С начала пандемии в соседней стране COVID-19 заразилось 258 351 человек. Из них 249 709 выздоровели и 3 194 умерли.

В настоящее время в карантинных зонах содержатся 474 человека, на стационарном контроле - 2 676 человек. 268 человек проходят лечение в частных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 240 nəfər koronavirusa yoluxub, 16 pasiyent ölüb

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