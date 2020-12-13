В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 720 пациентов, 3 942 выздоровели, 46 пациентов умерли

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 720 пациентов, 3 942 выздоровели, 46 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 189 726, из них 158 183 человека вылечились, 1 790 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 010, на стационарном контроле - 6 869 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 077 бессимптомных больных.