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В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли

В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 720 пациентов, 3 942 выздоровели, 46 пациентов умерли
В регионе
13 декабря 2020 г. 11:24
В Грузии коронавирусом заразились еще 2 720 человек, 46 пациентов умерли

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 720 пациентов, 3 942 выздоровели, 46 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 189 726, из них 158 183 человека вылечились, 1 790 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 010, на стационарном контроле - 6 869 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 077 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa 2 720 yeni yoluxma qeydə alınıb, 46 nəfər ölüb

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