В Грузии коронавирусом заразились еще 2 501 человек, 36 пациентов умерли

В специальных отелях проходят лечение 3 744 бессимптомных больных

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 501 пациента, 3 988 выздоровели, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 164 976, из них 137 499 человек вылечились, 1 540 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 267, на стационарном контроле - 6 963 человека. В специальных отелях проходят лечение 3 744 бессимптомных больных.