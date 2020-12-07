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В Грузии коронавирусом заразились еще 2 501 человек, 36 пациентов умерли

В Грузии коронавирусом заразились еще 2 501 человек, 36 пациентов умерли В специальных отелях проходят лечение 3 744 бессимптомных больных
В регионе
7 декабря 2020 г. 11:22
В Грузии коронавирусом заразились еще 2 501 человек, 36 пациентов умерли
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В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 2 501 пациента, 3 988 выздоровели, 36 пациентов умерли.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 164 976, из них 137 499 человек вылечились, 1 540 человек скончались.

В настоящее время на карантине находятся 1 267, на стационарном контроле - 6 963 человека. В специальных отелях проходят лечение 3 744 бессимптомных больных.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusa 2 501 yeni yoluxma təsdiqlənib, 36 nəfər ölüb

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