В Грузии китаянка взята под контроль с подозрением на пневмонию нового типа - ОБНОВЛЕНО

У приехавшей 16 января из Китая в Грузию 22-летней женщины не подтвердился коронавирус.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По его словам, женщина, являющаяся гражданской Грузии, приехала на родину до распространения в Китае коронавируса: "Женщина подхватила инфекцию у членов семьи. Выяснить, какой именно вирус подхватила женщина, пока не удалось, обследования продолжаются. Пациентка проходит амбулаторное лечение, ее состояние не вызывает опасений".

*** 16:29

В грузинском регионе Кахети 22-летняя гражданка Китая взята под контроль с подозрением на коронавирус.

Как сообщает грузинское бюро Report, она обратилась в медицинское учреждение с симптомами респираторной инфекции.

Пока неизвестно, какой вирус подхватила женщина. Отмечается, что ее состояние не вызывает опасений.

По словам врачей, гражданка Китая продолжает лечение в домашних условиях, она находится под контролем медиков.

Отмечается, что женщина приехала в Грузию не из Ухани, а из другого китайского региона.