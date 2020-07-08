​В Грузии к тушению лесных пожаров привлечены 4 вертолета

Продолжаются активные меры по устранению пожара

В грузинском районе Местиа четвертый день продолжаются лесные пожары.

Как передает грузинское бюро Report, пожар зафиксирован на горной территории близ села Хаиши.

К тушению пожара привлечены около 200 пожарных, 10 единиц спецтехники, а также 4 вертолета пограничной полиции Грузии.

Сложный рельеф и ветреные погодные условия усложняют тушение пожара. На данный момент удалось локализовать три из четырех очагов пожара.

В связи с инцидентом создан особый штаб. Продолжаются активные меры по устранению пожара.