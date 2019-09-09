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В Грузии к иностранным авиакомпаниям применят новые ограничения

В Грузии к иностранным авиакомпаниям применят новые ограничения

В отношении действующих в Грузии иностранных авиакомпаний применят новые ограничения из-за шума в аэропортах.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило Агентство гражданской авиации Грузии.  

Новые правила уже применяются к грузинским авиакомпаниям.

Цель ограничений заключается в минимизации возникшей в аэропортах Грузии шума. Согласно новому правилу, Грузия будет полностью соблюдать "Соглашение об общем авиационном пространстве" Европейского Союза.

Ограничения, которые вступят в силу со следующего года, не будут распространяться на государственные иностранные воздушные суда, перевозящие гуманитарную помощь самолеты, экстренные рейсы в стране, а также некоммерческие рейсы и лайнеры, осуществляющие полеты в технических целях.

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