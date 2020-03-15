​В Грузии излечился больной коронавирусом

В Грузии зафиксировали второй случай излечения от коронавируса.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщила директор Тбилисской больницы инфекционных заболеваний Марина Эзугбая.

По ее словам, вчера результат теста пациента, приехавшего из Ирана, дал отрицательный результат: "В течение 24 часов будет проведен повторный анализ, и если ответ вновь окажется отрицательным, можно будет говорить о полном выздоровлении".

Отметим, что заболевший коронавирусом в Грузии азербайджанец начал выздоравливать. Он прошел повторный тест, результаты которого будут обнародованы сегодня.

В настоящее время в Грузии имеется 30 пациентов с диагнозом "коронавирус". 439 человек находятся в карантине, 64 под стационарным контролем.