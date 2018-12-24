В Грузии избран председатель Центральной избирательной комиссии

Тбилиси. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Грузии проведены выборы председателя Центральной избирательной комиссии.

Как сообщает грузинское бюро Report, путем тайного голосования действующий председатель ЦИК Тамар Жвания избрана руководителем на следующие 5 лет.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помимо Тамар Жвании на председательство в ЦИК представила также кандидатуры Мариам Шелегии и Владимира Божадзе.

Кандидатуру Т.Жвании поддержали 8 из 9 участвовавших в голосовании членов. Представленные в комиссии члены оппозиционных партий "Европейская Грузия" и "Единого национального единства" отказались от участия в процессе голосования. Т.Жвания также не воспользовалась правом голосования.

Отметим, что Т.Жвания руководит ЦИК Грузии с 2013 года. Впервые председатель высшей избирательной структуры был переизбран на второй срок.