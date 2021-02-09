О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии избит житель населенного азербайджанцами села

В Грузии избит житель населенного азербайджанцами села Задержанного ждет наказание в виде тюремного заключения от 7 до 10 лет
В регионе
9 февраля 2021 г. 10:23
В Грузии избит житель населенного азербайджанцами села
0 : 00
0 : 00

В Кахетском регионе Грузии по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью задержан мужчина 1978 г.р.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Следствие установило, что мужчина на почве разногласий 4 февраля текущего года нанес травмы жителю села Габал, населенного азербайджанцами, в муниципалитете Лагодехи. Пострадавший 1973 г.р. был госпитализирован.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия по определению других причастных к инциденту.

Задержанного ждет наказание в виде тюремного заключения от 7 до 10 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda azərbaycanlılar yaşayan kənddə döyülmə olub, saxlanılan var

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
В Азербайджане пенсии индексируются и увеличиваются на 11,4%
5 февраля 2021 г. 20:06
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
В Азербайджане страховая часть пенсий увеличивается на 2,8%
5 февраля 2021 г. 19:50
Повышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
ФотоПовышение пенсий в Азербайджане охватит 1 миллион 140 тысяч граждан
5 февраля 2021 г. 19:59
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Армении землетрясение ощущалось в Азербайджане
5 февраля 2021 г. 20:23
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi