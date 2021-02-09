В Грузии избит житель населенного азербайджанцами села

Задержанного ждет наказание в виде тюремного заключения от 7 до 10 лет

В Кахетском регионе Грузии по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью задержан мужчина 1978 г.р.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Следствие установило, что мужчина на почве разногласий 4 февраля текущего года нанес травмы жителю села Габал, населенного азербайджанцами, в муниципалитете Лагодехи. Пострадавший 1973 г.р. был госпитализирован.

Ведутся следственно-оперативные мероприятия по определению других причастных к инциденту.

Задержанного ждет наказание в виде тюремного заключения от 7 до 10 лет.