В Грузии из-за сильных снегопадов на некоторых участках трасс прекращено движение

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Из-за сильных снегопадов и тумана прекращено движение на ряде трасс Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по информации дорожных служб страны прекращено движение на трассе в Казбегском районе, на одном из отрезков трассы Ахалцихе-Ниноцминда на юге Грузии, а также на отдельных участках ряда автодорог на западе Грузии.

За последние сутки сильные снегопады обрушились почти на все горные районы Грузии, в некоторых из них высота снежного покрова превысила один метр.