В Грузии из-за гриппа зимние каникулы в школах и детсадах продлили

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ В Грузии зимние каникулы в школах продлили до 18 января.

Как сообщает местное бюро Report, решение по этому поводу принято министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии.

В структуре отметили, что хотя эпидемии относительно вируса гриппа нет, продление зимних каникул преследует целью охрану здоровья учащихся и педагогов.

Министерство также рекомендовало провести в школах за время каникул дезинфекционные работы.

Кроме того, в дошкольных учреждениях Тбилиси зимние каникулы также продлили до 18 января. Информацию распространило Агентство по управлению детскими садами Тбилиси.

Отметим, что в Грузии от вируса А (H1N1, "свиной грипп") скончались 13 человек. В стране отмечено 158 случаев заражения вирусом. На данный момент в соседней стране от гриппа в больницах проходят лечение около 640 человек, 39 из которых находятся в реанимации.

Напомним, что зимние каникулы в грузинских школах должны были завершиться 14 января.