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    В Грузии из-за гриппа зимние каникулы в школах и детсадах продлили

    Министерство также рекомендовало провести в школах за время каникул дезинфекционные работы

    Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ В Грузии зимние каникулы в школах продлили до 18 января. 

    Как сообщает местное бюро Report, решение по этому поводу принято министерством образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

    В структуре отметили, что хотя эпидемии относительно вируса гриппа нет, продление зимних каникул преследует целью охрану здоровья учащихся и педагогов. 

    Министерство также рекомендовало провести в школах за время каникул дезинфекционные работы. 

    Кроме того, в дошкольных учреждениях Тбилиси зимние каникулы также продлили до 18 января. Информацию распространило Агентство по управлению детскими садами Тбилиси. 

    Отметим, что в Грузии от вируса А (H1N1, "свиной грипп") скончались 13 человек. В стране отмечено 158 случаев заражения вирусом. На данный момент в соседней стране от гриппа в больницах проходят лечение около 640 человек, 39 из которых находятся в реанимации. 

    Напомним, что зимние каникулы в грузинских школах должны были завершиться 14 января. 

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