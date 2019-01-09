В Грузии из-за гриппа могут закрыть детсады и школы

Тбилиси. 9 января. REPORT.AZ/ Министерству образования, науки, культуры и спорта Грузии из-за гриппа будет рекомендовано закрыть школы и детсады.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил научный руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По словам П.Имнадзе. в течение этой недели наблюдается спад тенденции распространения вируса гриппа: "Требование о закрытии школ и детсадов в основном относится к постсоветским странам. В ряде европейских стран имеется связанный с этим вопросом опыт. Разве люди не заболевают вне школ и детсадов? Наша рекомендация будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На данный момент на каждые 100 тыс. человек приходится 256 случаев заражения вирусом гриппа. В течение этой недели понаблюдаем за ситуацией и после этого у нас будут рекомендации относительно системы образования".

Отметим, что в Грузии от вируса А (H1N1, "свиной грипп") скончались 13 человек. В стране отмечено 158 случаев заражения вирусом.

На данный момент в дошкольных учреждениях и школах Грузии до 14 января зимние каникулы.