В Грузии иностранцам позволили использовать электронные паспорта COVID-19

В Грузии вакцинированные в стране и за границей от коронавируса граждане смогут использовать приложение Georgia eHealth.

В Грузии вакцинированные в стране и за границей от коронавируса граждане смогут использовать приложение Georgia eHealth.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что граждане страны и иностранцы, полностью вакцинированные за пределами Грузии или получившие первую дозу в этой стране, вторую/бустерную дозу за пределами Грузии или наоборот, не могут использовать электронный "зеленый паспорт".

Поэтому гражданам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами, разрешено пройти регистрацию в системе Georgia e-Health.

Для регистрации требуется обратиться в специальные медицинские учреждения в Тбилиси и Батуми и предъявить соответствующий документ, подтверждающий вакцинацию. После этого статус вакцинации этих лиц будет включен в систему Georgia e-Health.