В Грузии инициируют аналогичный американскому закон об иноагентах

Партия "Грузинская мечта" на этой неделе инициирует новый закон об иноагентах, который будет точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act).
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Мдинарадзе отметил, что на этой неделе будет также инициирован закон о СМИ, который коснется ложных новостей, и будет составлен с учетом действующего в Британии законодательства. Власти Грузии на этой неделе также инициируют законопроекты об ужесточении миграционной политики и незаконного оборота наркотиков.
Напомним, что закон об иноагентах был принят в Грузии в мае 2024 года. В отличие от американского, он не касается физических лиц. Он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы.
Действующий в США закон об иноагентах помимо штрафа предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет.