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В Грузии инициируют аналогичный американскому закон об иноагентах

В Грузии инициируют аналогичный американскому закон об иноагентах Партия "Грузинская мечта" на этой неделе инициирует новый закон об иноагентах, который будет точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act).
В регионе
17 февраля 2025 г. 22:31
В Грузии инициируют аналогичный американскому закон об иноагентах

Партия "Грузинская мечта" на этой неделе инициирует новый закон об иноагентах, который будет точной копией действующего в США закона FARA (Foreign Agents Registration Act).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе отметил, что на этой неделе будет также инициирован закон о СМИ, который коснется ложных новостей, и будет составлен с учетом действующего в Британии законодательства. Власти Грузии на этой неделе также инициируют законопроекты об ужесточении миграционной политики и незаконного оборота наркотиков.

Напомним, что закон об иноагентах был принят в Грузии в мае 2024 года. В отличие от американского, он не касается физических лиц. Он относится к некоммерческим юридическим лицам и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Подобные организации обязаны в январе каждого года представлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы.

Действующий в США закон об иноагентах помимо штрафа предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет.

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