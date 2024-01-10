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В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь

В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в ближайшее время инициирует законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за осквернение святынь.
В регионе
10 января 2024 г. 20:10
В Грузии хотят ужесточить наказание за осквернение святынь

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в ближайшее время инициирует законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за осквернение святынь.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил на брифинге глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.

"Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и предметов. Это касается как православных христианских, так и других религиозных строений, например, мечетей, синагог, католических и других храмов", - сказал Оханашвили.

По его словам, инициатива вызвана произошедшим инцидентом в соборе Святой Троицы, когда была облита краской икона Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин. По его словам, по действующему законодательству, подобный факт не предусматривает пропорциональной ответственности.

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