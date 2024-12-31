В Грузии группа жителей провела акцию протеста из-за гибели двух азербайджанцев

В селе Нахидури Болнисского района Грузии местные жители проводят акцию протеста в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое привело к гибели двух подростков.

В селе Нахидури Болнисского района Грузии местные жители проводят акцию протеста в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое привело к гибели двух подростков.

Как сообщает Report , к месту событий стянуты силы спецназначения, ситуация остается напряженной.

Авария произошла на трассе Марнеули-Болниси. По словам жителей, причиной их возмущения стали действия бригады скорой помощи, которая, вместо того чтобы оказать помощь сбитым подросткам, оказала поддержку водителю автомобиля, совершившего ДТП, и его спутникам. Утверждается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возмущенные местные жители перевернули машину скорой помощи, где, как они предполагают, прятался водитель.

По информации МВД Грузии, водитель 2003 года рождения с инициалами Т.Ч., подозреваемый в совершении ДТП, был задержан сотрудниками патрульной полиции и управления МВД региона Квемо-Картли.

Напомним, в результате происшествия погибли 15-летние Эльчин Биннатов и Синан Шарифов. По факту видеться расследование.

Местные жители требуют справедливого расследования и объективного подхода к произошедшему.