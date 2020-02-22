В Грузии граждане Ирана были госпитализированы из-за коронавируса

Три прибывших в Грузию гражданина Ирана были взяты под контроль врачей с подозрением на коронавирус.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, все трое являются членами одной семьи: "У одного из граждан Ирана зафиксированы повышение температуры и соответствующие симптомы. Поэтому они были помещены в Тбилисскую больницу инфекционных заболеваний. Там проводятся соответствующие проверки".

Отметим, что в Иране растет число зараженных коронавирусом.