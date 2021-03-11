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В Грузии готовится покушение на журналистов, МВД начало расследование

В Грузии готовится покушение на журналистов, МВД начало расследование Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование в связи с информацией о подготовке покушения на журналистов.
В регионе
11 марта 2021 г. 20:43
В Грузии готовится покушение на журналистов, МВД начало расследование

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование в связи с информацией о подготовке покушения на журналистов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Расследование проводится по статье Уголовного кодекса о подготовке к умышленному убийству двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

Бывший губернатор региона Квемо Картли Леван Мамаладзе заявил сегодня телеканалу “Имеди”, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили планируют покушение на журналистов. Он пояснил, что получил эту информацию от источника в Украине.

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Версия на английском языке Georgia investigating reports of alleged plot to murder journalists
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda jurnalistlərə sui-qəsd hazırlandığı bildirilir, istintaq başlayıb

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