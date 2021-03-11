В Грузии готовится покушение на журналистов, МВД начало расследование

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование в связи с информацией о подготовке покушения на журналистов.

Министерство внутренних дел (МВД) Грузии начало расследование в связи с информацией о подготовке покушения на журналистов.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МВД Грузии.

Расследование проводится по статье Уголовного кодекса о подготовке к умышленному убийству двух и более лиц при отягчающих обстоятельствах.

Бывший губернатор региона Квемо Картли Леван Мамаладзе заявил сегодня телеканалу “Имеди”, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и бывший министр юстиции Зураб Адеишвили планируют покушение на журналистов. Он пояснил, что получил эту информацию от источника в Украине.