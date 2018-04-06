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    В Грузии госслужащим запретили ездить на черных джипах

    Премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой черных джипов, так как это всех раздражает
    © RubiTrux

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой "черных джипов, так как это всех раздражает" и постепенно переходить на экологически чистый транспорт.

    Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.

    "Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", - заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

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