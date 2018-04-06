В Грузии госслужащим запретили ездить на черных джипах

© RubiTrux https://report.az/storage/news/72bb6fc25288a5c9f496f1d46e0d3ca9/88a0b027-c39c-4b82-8bd1-8421f953c6e4_292.jpg

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Власти Грузии ввели запрет на использование автомобилей черного цвета, предназначенных государственным служащим, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее премьер-министр Георгий Квирикашвили призвал всех госслужащих покончить с эпохой "черных джипов, так как это всех раздражает" и постепенно переходить на экологически чистый транспорт.

Согласно изменениям, всем министерствам и госведомствам до конца апреля необходимо представить план по оптимизации автопарка, учитывая закупку экономичных моделей автомобилей.

"Это означает, что мы отказываемся от определенного типа символики, которая ассоциировалась с роскошью и привилегиями во времена правления прежних властей", - заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.