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В Грузии главе ЦИК и членам комиссии могут дать разрешение на ношение оружия

В Грузии главе ЦИК и членам комиссии могут дать разрешение на ношение оружия Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право на ношение служебного оружия.
В регионе
28 января 2025 г. 14:26
В Грузии главе ЦИК и членам комиссии могут дать разрешение на ношение оружия

Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право на ношение служебного оружия.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, с такой законодательной инициативой выступила группа депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия.

Согласно проекту, после истечения 4-летнего срока полномочий членам ЦИК, которые непрерывно исполняли свои обязанности в течение указанного периода, будет сохранено право на ношение огнестрельного оружия короткоствольного типа для самообороны и спортивной стрельбы.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александре Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.

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Версия на английском языке Georgia may allow head of CEC, its members to carry weapons
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda MSK sədri və komissiya üzvlərinə silah daşımağa icazə verilə bilər

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