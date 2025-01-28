В Грузии главе ЦИК и членам комиссии могут дать разрешение на ношение оружия

Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право на ношение служебного оружия.

Председателю и членам ЦИК Грузии будет предоставлено право на ношение служебного оружия.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, с такой законодательной инициативой выступила группа депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия.

Согласно проекту, после истечения 4-летнего срока полномочий членам ЦИК, которые непрерывно исполняли свои обязанности в течение указанного периода, будет сохранено право на ношение огнестрельного оружия короткоствольного типа для самообороны и спортивной стрельбы.

Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты: Гиви Миканадзе, Арчил Гордуладзе, Александре Табатадзе, Давит Матикашвили, Рати Ионатамишвили, Торнике Чеишвили, Алуда Гудушаури, Тенгиз Шарманашвили и Гурам Мачарашвили.