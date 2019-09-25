В Грузии естественный прирост среди азербайджанцев нестабильный

В последние три года в грузинском регионе компактного проживания азербайджанцев - Квемо-Картли в естественном приросте населения наблюдается нестабильная тенденция.

Как сообщает грузинское бюро Report, вопрос отразился в отчете Национального статуправления Грузии.

В 2016 году естественный прирост в регионе составил 2 037, в 2017 году - 2 342, 2018 году - 1 654 человека. За последние три года наиболее высокий естественный прирост был отмечен в 2017 году, а наиболее низкий - в прошлом году.

В 2018 году естественный прирост в годовом сравнении сократился на 688 человек, а в 2017 году - возрос на 305 человек.

По информации на 1 января 2019 года, население региона Квемо-Картли составляет 433,2 тыс. человек. 188,4 тыс. человек составляет городское, 244,7 тыс. - сельское население.

В регионе плотность населения на каждый квадратный километр составляет 67,3 человека.

В 2018 году в регионе отмечено 2 666 браков и 994 развода.