В Грузии еще двое заболели COVID-19

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 6 919 человек

В Грузии за последние сутки подтверждены 2 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), четверо выздоровели.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее количество инфицированных в соседней стране достигло 1 179. Из них 959 вылечились, а 17 человек умерли. Число активных больных составляет 203 человека.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 6 919 человек, на стационарном контроле - 251 человек.