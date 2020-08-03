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В Грузии еще двое заболели COVID-19

В Грузии еще двое заболели COVID-19 В настоящее время на карантине в Грузии находятся 6 919 человек
В регионе
3 августа 2020 г. 09:36
В Грузии еще двое заболели COVID-19

В Грузии за последние сутки подтверждены 2 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), четверо выздоровели.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Национальном центре по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее количество инфицированных в соседней стране достигло 1 179. Из них 959 вылечились, а 17 человек умерли. Число активных больных составляет 203 человека.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 6 919 человек, на стационарном контроле - 251 человек.

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